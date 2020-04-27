Ситуация с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке России стала критической: охваченные огнем площади в несколько раз превышают прошлогодние значения.

Об этом заявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев на совещании по вопросу о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ, передает "Интерфакс".

"В настоящее время критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже - в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае - в три раза. В Амурской области количество очагов возросло в 1,5 раза", - заявил Зиничев.

Отметим, пожароопасный сезон открыт в 73 субъектах РФ, режим ЧС введен на всей территории Забайкальского и Красноярского краев, в одном районе Краснодарского края и в одном районе в Иркутской области. Особый противопожарный режим действует в 51 субъекте РФ.

В то же время под Чернобылем пожары продолжаются в четырех лесничествах. Также огонь не стихает и в лесах Житомирской области. Кроме того, на прошлой неделе в 50 км от Киева начался масштабный лесной пожар.