С понедельника, 27 апреля, в Швейцарии возобновили работу салоны красоты и ряд магазинов, поскольку власти решили ослабить карантин.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, в стране возобновили работу магазины, специализирующиеся на продажах строительных материалов, а также хозяйственных и садоводческих товаров. Кроме того, открылись салоны красоты, парикмахерские, тату-салоны и ветклиники.

Однако, магазины обязали следить за санитарными нормами и соблюдением дистанции. А приоритет в оплате товара или услуги отдается безналичному расчету.

По данным журналистов, спустя несколько минут перед магазинами выстроились длинные очереди. Такая картина наблюдалась в коммуне Нидервенинген, где сотрудники магазина были вынуждены даже закрыть автомобильную парковку.

Уточним, что Швейцария решила снимать ограничения в три этапа. Данный шаг является первым в этом плане, а следующий запланирован на 11 мая. Откроются школы, рынки и другие магазины.

Третий этап – 8 июня. Предполагается, что возобновятся учебные занятия в университетах, а также работа развлекательных центров.

Напомним, по состоянию на 14:00 понедельника, 27 апреля, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек. Уже 207 391 человек умер, 884 582 пациентов выздоровели.