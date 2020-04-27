В Украине за неделю число безработных увеличилось на 25,9 тысяч человек. По состоянию на 27 апреля в службе занятости официально зарегистрировано 431,9 тысяч таких граждан.

Об этом со ссылкой на информацию Государственной службы занятости пишет "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 27 апреля 2020 года количество зарегистрированных в службе занятости безработных составляет 431,9 тысяч человек, что почти на 119 тысяч, или на 38% больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года", - сказано в сообщении.

Всего с начала карантина, то есть с 12 марта по 24 апреля, статус безработного получили 127,4 тысяч человек.

Уточняется, что во вторник, 21 апреля, было зарегистрировано 6 тысяч безработных, в среду - 6,2 тысяч, в четверг - 7,1 тысяч, в пятницу - 6,6 тысяч.

Напомним, "Страна" писала о том, как правительство хочет создать 500 тысяч рабочих мест и сколько будет платить.