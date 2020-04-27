В Киеве дождь в ночь на воскресенье 26 апреля побил все рекорды за 129 лет наблюдений, начиная с 1891 года: в столице выпало 26 мм осадков.

Об этом сообщает обсерватория им.Бориса Срезневского в Facebook.

"26 мм осадков выпало в Киеве 26 апреля, что является наибольшим показателем для этого дня за все минувшие годы с начала соответствующих наблюдений, которые ведутся с 1891 года", - говорится в сообщении.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории, воскресный показатель на 6 мм превышает прежний рекорд, достигнутый 26 апреля 1987 года. "К сожалению, в большинстве других регионов Киевщины осадков в этот день выпало значительно меньше, в частности в Чернобыле лишь 0,1 мм", - отмечается на странице обсерватории в Facebook.

Как сообщала "Страна", ученые считают январь 2020 года самым теплым за последние 140 лет.

15 февраля в Киеве пережили самую теплую ночь за 140 лет. По данным наблюдений, столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3°С, что на 1,4°С теплее чем в 1950 году.