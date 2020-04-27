Экс-министр финансов Игорь Уманский в интервью "Стране" сообщил, что правоохранители подтвердили его информацию о коррупционных схемах на таможне и в налоговой и завели дела на сотни юрлиц. Начато расследование, которое держит на контроле Офис президента.

Речь идет о теневых схемах минимизации налогов ("скрутках" НДС) при участии фискальных органов, о чем подробно писала "Страна".

"На днях в Офисе собрались представители практически всех правоохранительных органов на уровне замов - ГБР, НАБУ, прокуратура, не было только НАПК, - сообщил "Стране" Уманский, и добавил: - Правоохранители подтвердили информацию о схемах, цифры, людей. Более того, большинство из них по подобным историям уже завели уголовные дела по цепочке компаний, юрлиц, которые участвовали в определенных схемах. Сотни компаний".

По словам Игоря Уманского, СБУ, прокуpатуре, ГБР и НАБУ понятен перечень влиятельных лиц, которые стоят за этими схемами. Правда, конкретные имена Уманский называть отказался, ссылаясь на подписку о неразглашении.

Не ответил он и на вопрос "Страны" о том, причастны ли к схемам уже бывшие руководители таможни и налоговой, Верланов и Нефедов, а также влиятельный друг президента Илья Павлюк и люди Коломойского.

Однако Уманский отметил, что по многим бенефициарам схем уже идут процессуальные действия.

"Есть две стороны медали - субъекты хозяйствования, которые этим занимаются, и госорганы, с помощью которых становится это возможным", - уточнил экс-министр.

Уманский также объяснил, как схемы в фискальных органах вредят реальному честному бизнесу.



"Важно понимать, что в этих схемах зачастую выбрасываются "дутые" сделки, где "рисуют" НДС, что разбалансирует электронную систему автоматического возмещения. По итогу не сходится баланс. Случается нестыковка в системе администрирования НДС и его автоматического возмещения, по той причине, что "вкинут" воздушный НДС. Что делают налоговики? На соответствующую сумму блокируют реальных плательщиков. У них реально есть остатки на НДС-счетах, но они не могут подать декларацию. Соответственно, они не попадают в систему. Таким образом реальный бизнес, который не участвовал в этих схемах, страдает от схем, которые крутят другие люди. Это массовое явление. Поэтому все эти люди - не мои враги, они враги экономики", – рассудил Игорь Уманский.

Полный текст интервью с экс-главой Минфина на "Стране" можно прочитать здесь.

Напомним, экс-министр финансов Игорь Уманский обвинил главного налоговика Верланова в том, что его люди крышуют схемы по "скруткам НДС". В пятницу, 24 апреля, Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию заявлений экс-министра финансов. В тот же день Верланова и главного таможенника Максима Нефедова уволили.