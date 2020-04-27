Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении мошенников, которые используя схему "ваш родственник попал в больницу" завладели деньгами пенсионеров в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Как установило следствие, в состав преступной группы входили 4 человека, включая одну женщину. Все они уроженцы Запорожья.

"Жертвами аферистов становились преимущественно пожилые люди. При этом подельники действовали настолько быстро, что пенсионеры, получив по телефону тревожную новость о своих близких, не успевали проверить эту информацию и отдавали свои сбережения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, так телефонные мошенники обманули 7 жителей столицы, нанеся им ущерб в 1 млн 100 тыс. гривен.

Отмечается, что преступников удалось разоблачить в декабре 2019 года во время очередной попытки завладеть средствами пенсионера, которые он успел передать одному из участников банды. В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены еще трое его сообщников.

Сейчас обвинительный акт по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупных размерах) направлено в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по сути. Двое участников преступной группы находятся под стражей. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве нашли мошенницу с липовыми путевками, которая "заработала" больше 300 тысяч.

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