С понедельника, 27 апреля, в Чехии начали ослаблять карантин. В стране открылись некоторые торговые точки, гостиницы и рестораны с террасами.

Об этом сообщает местное издание 420on.

Так, в Чехии с 27 апреля открылись торговые точки площадью до 2500 квадратных метров, которые расположены за пределами торговых центров и имеют собственный вход. Однако одежду в магазинах пока мерить нельзя, обувь можно примерить только после использования дезинфицирующих средств.

В сообщении говорится, что работу возобновили тренажерные залы и фитнес-центры, однако посетителям пока нельзя пользоваться раздевалками и душевыми. В ограниченном режиме работают библиотеки, открытые территории зоопарков и ботанических садов, а также автошколы. Разрешаются богослужения с участием до 15 человек при соблюдении гигиенических условий.

Студенты университетов страны могут в ограниченном режиме вновь посещать учебные заведения могут проводиться консультации или экзамены в группах до пяти человек. Обучение в вузах будет продолжено в основном в дистанционной форме.

Напомним, с 24 апреля Чехия первой в Европе открыла свои границы для выезда и объявила свободное передвижение по стране. Ее гражданам теперь можно ездить за границу, в том числе и на отдых.

Также мы писали, что с 27 апреля в Грузии начали смягчать карантин по коронавирусу.