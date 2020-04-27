В Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру вернулись 6 монахов, выздоровев от коронавируса. Сейчас братии предоставляется своевременная и необходимая помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Киево-Печерской лавры на сайте.

"Состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к исполнению возложенных на них послушаний. В настоящее время они чувствуют себя намного лучше, нет высокой температуры. Братия будут находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора в Киеве. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи", - сообщает Киев-Печерская лавра.

"Также с прискорбием сообщаем, что преставился насельник Лавры монах Никодим (в миру - Левицкий Николай Александрович), который недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской Лавры", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", на утро 27 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 009 человек. Ранее мы писали, как накануне Пасхи в Киево-Печерскую лавру с монахами возвратился наместник монастыря владыка Павел (Лебедь).