В понедельник, 27 апреля, на севере Одесской области начался сильный ветер, а в некоторых районах жители заметили пыльные бури.

Об этом сообщил местный житель Александр Полеску в Facebook.

Так, пыльная буря накрыла село Ставрово в Окнянском районе. По данным синоптиков, порывы ветра достигли 29 м/с.

"Регион страдает от засухи - ни капли влаги в почве. Ветер легко поднимает сухой верхний плодородный слой в прах и имеем пыльную бурю. Это не просто какое-то нетипичное и странное природное явление. Это предвестник большой беды - полного опустошения земли и дальнейшей деградации земледелия. Так происходит, когда у земли нет хозяина, а лишь безответственные стяжатели", - говорится в сообщении.

Пыльная буря в Одесской области. Фото: facebook.com/RexMacedonem

Также очевидец инцидента сравнил пыльную бурю с природным явлением, которое произошло в США в прошлом веке.

Пыльная буря в Одесской области. Фото: facebook.com/RexMacedonem

"Напоминает похожие события в США в 30-х годах ХХ века, получивших название "пыльной котел". Очень интересная и познавательная история о том, как из земли выжимали все соки и брали по максимуму. А потом... Почитайте, кому интересно, - подчеркнул он.

Пыльная буря в Одесской области. Фото: facebook.com/RexMacedonem

Напомним, что 16 апреля в Киеве пронеслась масштабная пыльная буря. В тот день она окрасила здания в красноватый оттенок.

Кроме того, в ГСЧС предупредили украинцев о том, что в ночью на 28 апреля в северных и северо-западных регионах Украины ожидаются заморозки.