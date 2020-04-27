Власти индонезийского острова Бали рассматривают возможность начать принимать иностранных туристов уже в мае текущего года. Правда, речь идет в первую очередь о гражданах Китая.

Об этом пишет Tribun-Bali.com.

Отметим, что рейсы в Индонезию из-за коронавируса и карантина были приостановлены со 2 апреля. Туристическая индустрия Бали оказалась среди наиболее пострадавших отраслей в стране, около 50 тысяч человек остались без работы только на позапрошлой неделе.

Глава туристического бюро Бали Путу Астава заявил, что как только на острове перестанут фиксировать новые случаи заражения, там начнут принимать туристов. Это должно случиться в мае или не позднее июня.

"Как только оно (отсутствие новых случаев - Ред.) будет зафиксировано, необязательно будет ждать до июня – мы можем начать прием туристов уже в мае. Но сейчас правительство должно сосредоточиться на том, чтобы гарантировать снижение заболеваемости, после чего мы сможем пригласить иностранных граждан. Важно не пропустить этот момент", - сказал он.

По словам Астава, в первую очередь Бали откроется для туристов из Китая. Затем – Японии и Южной Кореи. Во всех этих странах сейчас ежедневно регистрируется минимальное число новых случаев заболевания.

Напомним, ранее о намерении открыть туристический сезон уже в мае заявлял министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.