Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в четверг 30 апреля или даже в среду 29 апреля. Повестка дня еще формируется, но уже известно, что на заседании нардепы смогут проголосовать за применение спецпроцедуры к "антиколомойскому" закону, чтобы в начале мая принять его по сути.

Об этом сообщили заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук и народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы готовимся к проведению внеочередного заседания в четверг", - сказала Кравчук в комментарии в понедельник. По ее словам, в настоящее время формируется повестка дня заседания. Она также отметила, что Верховная Рада в четверг еще не будет рассматривать законопроект о банках по сути, но сможет проголосовать за применение специальной процедуры, "которая позволит потом его рассмотреть через несколько дней, наверное, уже в начале мая, по сути".

Кравчук напомнила, что комитет по вопросам финансов рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о банках во втором чтении и целом.

В то же время народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что заседание может состояться уже в среду. "Скорей всего внеочередное заседание Верховной Рады состоится в среду", - написал он в своём канале в Telegram.

Как сообщала "Страна", на одном из заседаний Рада может рассмотреть вопрос о назначении премьер-министром экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Однако спикер Дмитрий Разумков не знает, когда будет внеочередное заседание Рады по этому вопросу. Тем временем сам Саакашвили уверен, что в Раде наберутся необходимые голоса для его назначения.