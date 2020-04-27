По состоянию на 14:00 понедельника, 27 апреля, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек. Уже 207 391 человек умер, 884 582 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.

Больше всего инфицированных в США: Covid-19 уже выявили у 987 322 человек, 55 415 из них скончались. На втором месте по числу заразившихся Испания: в стране 226 629 пациентов с Covid-19, 23 190 из них умерли. На третьем месте - Италия с 197 675 инфицированными (26 644 умерших).

Также лидируют по количеству пациентов с Covid-19 Франция (162 220 случаев), Германия (157 770), Великобритания (154 037), Турция (110 130).

Скриншот: Worldometers

Напомним, по состоянию на утро 27 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 009 человек.