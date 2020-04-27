Днепропетровский областной совет обратился в Кабинет Министров Украины с предложением снять карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса, для малого бизнеса в Днепропетровской области. Ослабить действующий режим власти города хотят уже с 11 мая, когда прогнозируют начало смягчения карантина по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета на странице в Facebook.

Областной совет предлагает изменить пункт 11 протокола региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 20.03.2020. Так, инициатива предполагает разрешить с 11 мая 2020 года работу субъектам хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей и бытовое обслуживание.

Согласно предложению, учреждения бытового обслуживания населения (парикмахерские, швейные мастерские, ремонт обуви, ключей и т.д.) смогут работать только при условии обеспечения персонала (защита лица и глаз) и посетителей средствами индивидуальной защиты (респираторы и защитные маски, в том числе и самодельные). Также в помещении может находиться не более 1 посетителя на 10 квадратных метров торговой сети. Условия работы заведений не исключают и других санитарных и противоэпидемических мероприятий.

По словам главы Днепропетровского облсовета Святослав Олейник, малый бизнес надо открывать как можно быстрее. Власти города составят режим работы, который мог бы быть совместимым с режимом карантина, с соблюдением дистанции в торговых помещениях и защитных средств.

Напомним, с подобным обращением сегодня к Кабмину обратился Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Также мы сообщали, что в регионах Украины прошла волна протестов из-за закрытия рынков.