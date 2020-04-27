Большинство украинцев ответственно относятся к карантину, а также прислушались к призыву соблюдать ограничения на пасхальные праздники и в поминальные дни.

Это было отмечено на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"По данным Министерства развития громад и территорий Украины, в этом году пока только 13 тыс. чел. посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 млн", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что пока уровень смертности из-за Covid-19 в Украине невысокий и составляет немногим более 2%. Однако пик заболеваемости случится только в начале мая.

Ранее "Страна" писала, как киевляне пролазят под забором на кладбища, закрытые из-за карантина.

Напомним, ранее в Офисе Зеленского списали на празднование Пасхи рост числа заболевших коронавирусом.