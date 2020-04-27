Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о заморозках в ночь на 28 апреля. Они накроют северные и северо-восточные регионы.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Внимание! Предупреждение о заморозках на поверхности почвы. По данным #Укргидрометцентра, ночью 28 апреля в северных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики сегодня прогнозировали сухую погоду в большинстве регионов Украины. Дожди накроют только Харьковскую, Луганскую и Донецкую области. Средняя температура по стране будет колебаться от 11 до 18 градусов по Цельсию.

Ранее мы писали, что в Украине на этих выходных бушевал шторм. Данные спасатилей свидетельствовали о порывах ветра до 20 м/с. Кроме того, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, согласно информации спасателей, сохранялась снеголавинная опасность.