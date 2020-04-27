В Киеве купить экспресс-тест на коронавирус можно в аптеках большей части крупных сетей. Обойдется он в 440-490 гривен за штуку.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Так, по состоянию на понедельник, 27 апреля, купить экспресс-тест на Covid-19 можно в сети аптек "Виталюкс". Там он продается по 490 гривен за штуку.

В аптеках сети "Аптека низких цен" такие тесты продаются по 470-480 гривен.

В аптеках сети "Подорожник" тесты продают только партиями по 25 штук (цена за штуку - 440 гривен).

В небольшом количестве тесты есть в продаже в сети "Аптека доброго дня" (только в аптеке на проспекте Григоренко); стоимость - 465,5 гривен за штуку.

Экспресс-тестов нет в продаже в аптечной сети "Бажаємо здоров’я"; поставки в аптечную сеть не ожидаются.

Напомним, Украина заняла последнее место в Европе по количеству тестирования населения на коронавирус.

Также мы писали, что по состоянию на утро 27 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 009 человек.