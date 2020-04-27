С начала текущего месяца в Окружном административном суде Киева зарегистрировали 22 иска против Кабинета министров Украины, в которых обжалуются карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщила пресс-служба суда.

"Истцы, среди которых - физические лица, общественные организации и адвокатские объединения, просят суд отменить как отдельные положения о запрете регулярных перевозок, посещения парков, скверов, работы общепита и т.д., так и в целом все постановления Кабмина от 11 марта 2020 года №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на сегодняшний день суд открыл производство в 10 административных судах, еще 10 исков остановлены без движения для устранения истцами недочетов. Касательно оставшихся исков решается вопрос об открытии производства.

Напомним, ранее суд рассмотрит законность закрытия КПП с аннексированным Крымом.

Также мы писали, что суд открыл дело по признанию противоправными ограничений работы заведений питания и торговых центров на карантине.