Кабинет министров Украины своим постановлением выделил 6 млрд грн на финансовую помощь Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Об этом, в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как говорится в сообщении, деньги безработным выделены из государственного бюджета, поскольку средств Фонда по безработице недостаточно.

По данным пресс-службы, постановлением также утвержден порядок использования указанных средств. Выделенные средства будут направлены на выплату:

пособия по безработице - 1,277 млрд грн;

повышенного минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн;

помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше с 91 дня;

выплату всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было ранее;

пособие по частичной безработице - 4,723 млрд грн;

выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату сотрудникам, которым было сокращено рабочее время.

"Постановление позволит решить две цели: первая - это обеспечить помощь тем людям, которые уже потеряли работу, а вторая - помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнение", - подытожил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Напомним, Кабинет министров 23 апреля правительство приняло решение относительно обеспечения дополнительных социальных гарантий на период карантина для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей, и людей, потерявших работу и зарегистрировавшихся в центре занятости в качестве безработных.

Также мы писали, что подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя".