Предлагаем гороскоп на 28 апреля для всех знаков Зодиака. Сегодня лучше избегать обмана и недомолвок, это может сыграть против вас. День подходит для осуществления задуманного, главное действовать по заранее подготовленному плану.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов сегодня продуктивный день. Ваши усилия принесут плоды, а идеи окажутся интересными и жизнеспособными. При этом не исключены мелкие ссоры с близкими, но вам удастся прийти к компромиссу.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы сегодня могут погрузиться в размышления, которые будут мешать сосредоточиться на текущих проблемах. Однако к концу дня вам удастся увидеть самый оптимальный способ выхода из затруднительной ситуации.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы сегодня рискуют ошибаться, если будут спешить. Чужие советы вряд ли помогут, так что придется полагаться на собственный здравый смысл. Возможно вам придется защищаться от попыток давления либо же вы сами будете авторитарны. С близкими намечается улучшение отношений.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков могут меняться планы в течение дня, поэтому лучше пока не ставить долгосрочных целей. Не совершайте необдуманных поступков, в частности это касается новых знакомств, в том числе в интернете.

Лев (23.07 - 23.08)

Возможно, сегодня вы столкнетесь с тем, что нужно рассчитывать только на себя. Не исключены обиды на близких на почве того, что они, как вам кажется, не ценят ваши старания, либо не выполняют обещания.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев появится шанс изменить что-то в личной жизни. В профессиональной сфере вряд ли удастся свернуть горы, если вы чувствуете упадок сил. Постарайтесь восстановить их подходящим для вас способом.

Весы (24.09 - 23.10)

Вторник неплохой день для Весов. Проблемы удастся решать быстро и безболезненно. В голову будут приходить интересные идеи. Также вы почувствует настрой, чтобы решить накопившиеся бытовые дела.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Вам могут пригодиться давние связи и знакомства. Потянув за одну из ниточек, вы можете решить какую-то проблему или получить важную информацию. Не исключено, что сегодня вы ощутите, что вам трудно совладать с эмоциями из-за хронического стресса.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов должен быть хороший день, наполненный удачными совпадениями и полезными предложениями. Ваша энергия и обаяние сегодня помогут решать даже непростые задачи и привлекут союзников, которые захотят помочь.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги будут продуктивнее в первой половине дня. Так что самые сложные задачи лучше планировать на этот период. Потом может оказаться, что вашего вмешательства требуют десятки дел, а режим многозадачности отнимает много сил и времени.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев сегодня список дел будет постоянно расти - только вы справитесь с одним, как нужно делать следующее. Возможны знакомства, которые в будущем перерастут в романтические отношения.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам во вторник стоит ждать разногласий с близкими и коллегами, но вам легко удастся их разрешить при желании. День подходит для совершения покупок и заключения сделок.