Завтра Кабмин откроет рынки по всей Украине
После волны протестов фермеров, которая прошла по всей Украине, Кабинет министров завтра примет решение открыть 280 продовольственных рынков по всей стране уже до конца недели.
Об этом заявляет пресс-служба президента.
Как говорится в сообщении, вопрос открытия рынков был поднят на совещании президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - сказал он.
Также премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что планируется создать четкие правила их работы, а также ввести санкции за несоблюдение этих правил.
"Это (будущее открытие рынков - Ред.) стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля. Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм", - сообщил Шмыгаль у себя в Telegram-странице.
По его словам, перечень рынков может быть расширен, если другие рынки смогут обеспечить соответствующие условия работы.
"За нарушение требований будет установлена ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период", - заявил Шмыгаль.
Напомним, в Украине нарастают протестные акции против закрытия рынков из-за карантинных мер. В Херсонской области фермеры перекрыли движение на Антоновском автомобильном мосту через Днепр.
"Страна" также рассказывала о требовании предпринимателей снять карантинные ограничения с 1 мая. В ином случае они грозят власти протестами.