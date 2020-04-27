После волны протестов фермеров, которая прошла по всей Украине, Кабинет министров завтра примет решение открыть 280 продовольственных рынков по всей стране уже до конца недели.

Об этом заявляет пресс-служба президента.

Как говорится в сообщении, вопрос открытия рынков был поднят на совещании президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - сказал он.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что планируется создать четкие правила их работы, а также ввести санкции за несоблюдение этих правил.

"Это (будущее открытие рынков - Ред.) стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля. Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм", - сообщил Шмыгаль у себя в Telegram-странице.

По его словам, перечень рынков может быть расширен, если другие рынки смогут обеспечить соответствующие условия работы.

"За нарушение требований будет установлена ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в Украине нарастают протестные акции против закрытия рынков из-за карантинных мер. В Херсонской области фермеры перекрыли движение на Антоновском автомобильном мосту через Днепр.

"Страна" также рассказывала о требовании предпринимателей снять карантинные ограничения с 1 мая. В ином случае они грозят власти протестами.