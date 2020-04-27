"Ты идешь в магазин, чтобы купить вино". Испанцы устроили флешмоб на карантине и спели песню Цоя. Видео
В Испании в условиях карантина прошел оригинальный флешмоб. Запертые в четырех стенах парни и девушки, а так же люди в возрасте, зажигательно исполнили довольно грустную песню группы "Кино" - "Когда твоя девушка больна".
Каждый участник флешмоба исполнял по две строчки из песни. В дело пошли и подручные средства - аппликация, горшки с цветами и даже пучки овощей.
Видео: TVC News
Полный текст песни Виктора Цоя "Когда твоя девушка больна". Можно подпевать испанцам...
День как день
Только ты почему-то грустишь
И вокруг все поют
Только ты один молчишь
Потерял аппетит
И не хочешь сходить в кино
Ты идешь в магазин
Чтобы купить вино
Солнце светит, и растет трава
Но тебе она не нужна
Все не так, и все не то
Когда твоя девушка больна, ммм
Когда твоя девушка больна, ммм
Когда больна...
Ты идешь в магазин
Головою поник
Как будто иссяк
Чистый горный родник
Она где-то лежит
Ест мед и пьет аспирин
И вот ты идешь
На вечеринку один
Солнце светит, и растет трава
Но тебе…
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