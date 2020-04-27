Испанцы устроили на карантине флешмоб и спели песню Цоя

В Испании  в условиях карантина прошел оригинальный флешмоб. Запертые в четырех стенах парни и девушки, а так же люди в возрасте, зажигательно исполнили довольно грустную песню группы "Кино" - "Когда твоя девушка больна".

Каждый участник флешмоба исполнял по две строчки из песни. В дело пошли и подручные средства - аппликация, горшки с цветами и даже пучки овощей.

Видео: TVC News 

Полный текст песни Виктора Цоя "Когда твоя девушка больна". Можно подпевать испанцам...

День как день
Только ты почему-то грустишь
И вокруг все поют
Только ты один молчишь
Потерял аппетит
И не хочешь сходить в кино
Ты идешь в магазин
Чтобы купить вино
Солнце светит, и растет трава
Но тебе она не нужна
Все не так, и все не то
Когда твоя девушка больна, ммм
Когда твоя девушка больна, ммм
Когда больна...
Ты идешь в магазин
Головою поник
Как будто иссяк
Чистый горный родник
Она где-то лежит
Ест мед и пьет аспирин
И вот ты идешь
На вечеринку один
Солнце светит, и растет трава
Но тебе…

Ранее "Страна" сообщала, что количество зараженных коронавирусом в Украине по данным на 27 апреля  выросло до 9 009 человек.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.