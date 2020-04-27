В Испании в условиях карантина прошел оригинальный флешмоб. Запертые в четырех стенах парни и девушки, а так же люди в возрасте, зажигательно исполнили довольно грустную песню группы "Кино" - "Когда твоя девушка больна".

Каждый участник флешмоба исполнял по две строчки из песни. В дело пошли и подручные средства - аппликация, горшки с цветами и даже пучки овощей.

Видео: TVC News

Полный текст песни Виктора Цоя "Когда твоя девушка больна". Можно подпевать испанцам...

День как день

Только ты почему-то грустишь

И вокруг все поют

Только ты один молчишь

Потерял аппетит

И не хочешь сходить в кино

Ты идешь в магазин

Чтобы купить вино

Солнце светит, и растет трава

Но тебе она не нужна

Все не так, и все не то

Когда твоя девушка больна, ммм

Когда твоя девушка больна, ммм

Когда больна...

Ты идешь в магазин

Головою поник

Как будто иссяк

Чистый горный родник

Она где-то лежит

Ест мед и пьет аспирин

И вот ты идешь

На вечеринку один

Солнце светит, и растет трава

Но тебе…

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