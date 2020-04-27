Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой анонсировал новые правила для отелей, которые начнут действовать после запуска внутреннего туризма в конце мая. Турецкие отельеры откажутся от шведского стола для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов после открытия гостиниц.

Об этом, в понедельник, 27 апреля, сообщает газета Ahaber.

Согласно нововведениям, системы питания "шведский стол" больше не будет. Предполагается, что ее заменит комплексное меню. Как говорится в сообщении, в первую очередь откроются гостиницы, у которых есть сертификаты об отсутствии коронавируса. Поначалу они будут использовать для приема гостей только половину номерного фонда. Кроме того, рестораны на территории гостиниц должны обеспечить социальное дистанцирование. Число шезлонгов на пляжах будет уменьшено вдвое. Некоторые отели смогут предложить семьям бунгало для проживания, а также закрепить за ними шезлонги на пляже или около бассейна.

Также некоторые ограничительные меры будут приняты в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях курортов. Так, повышенные требования будут к обслуживающему персоналу: они будут обязаны перед началом рабочего дня проходить медосмотр, работать в перчатках и масках, в некоторых случаях может быть использована специальная защитная одежда.

Напомним, Турция откроет пляжный сезон в мае. Предполагается, что к этому времени число заболевших коронавирусом пойдет на спад.

Также мы писали, что по состоянию на 26 апреля, в Турции заразившихся коронавирусом уже 110,130 тысяч человек. За последние сутки заболели 2,357. В стране умерли 2,805 человек, из них почти сто - за воскресенье.