В сети опубликовали видео нападения заместителя мэра Киева Виталия Кличко Владимира Слончака на сотрудников патрульной полиции.

Запись разместил "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Как видно на записи, являясь пассажиром автомобиля Mercedes, чиновник начал в грубой форме спорить с патрульными по поводу оснований для его остановки, после чего набросился на одного из сотрудников полиции.

В итоге на Слончака надели наручники и доставили в участок. Управлял машиной, которую остановили из-за включения фар, находился депутат Киевского горсовета.

Напомним, инцидент случился вчера ночью на улице Льва Толстого. Сотрудники патрульной полиции за нарушение ПДД остановили автомобиль, за рулем которого была депутат Киеврады Людмила Костенко, а пассажиром - Владимир Слончак. Заместитель главы КГГА начал угрожать правоохранителям увольнением и набросился на одного из них с кулаками.

Полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.

Как сообщалось, сегодня Кличко уволил своего заместителя Слончака, который ударил полицейского.