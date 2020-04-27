Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что в столичном метро ведутся ремонтные работы, пока оно закрыто на вход для посетителей. В частности, коммунальщики меняют пути, системы освещения и ремонтируют эскалаторы.

Об этом он сообщил во время онлайн-конференции, которая опубликована в Facebook.

"На станции "Дворец спорта" продолжаются работы по замене путей. Раньше это делали только ночью и в очень сжатые сроки. Сегодня есть возможность выполнять ремонт в дневные смены. Специалисты метрополитена работают сейчас на всех станциях. Меняют системы освещения. Проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного и насосного оборудования. Продолжаются ремонты эскалаторов", - скзаал он.

Также Кличко уточнил, что в ближайшие дни, на станциях метро "Арсенальная", "Сырец" и "Лукьяновская" начнут устанавливать оборудование для передвижения людей с ограниченными возможностями.

При этом дата возобновления работы подземки, уточнил он, зависит от решения правительства.

"Столичный метрополитен не давал никакой официальной информации о дате возобновления работы подземки. А новость, которую подхватили и распространили некоторые СМИ, - фальшивка", - подчеркнул он.

Про метро - с 19:11. Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Ранее со ссылкой на Телеграм-канал метрополитена сообщалось, что транспорт заработает не раньше 31 мая. Однако на предприятии заявили, что эта новость не соответствует действительности, а у метрополитена нет Телеграм-канала. Доверять можно только сайту metro.kyiv.ua и страницам в соцсетях Фейсбук и Твиттер (Kyivmetroalerts и kyivmetroalert).

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о возможном запуске городского, пригородного и междугороднего транспорта. Это может произойти уже 12 мая. Это станет возможным только при соблюдении некоторых ограничительных мер.