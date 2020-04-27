В подмосковной Кубинке готовятся открыть ко Дню победы главный храм Министерства обороны России. Особенностью этого храма, является то, что на внутренних мозаичных фресках изображены президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и генералиссимус Иосиф Сталин.

Настоятель храма епископ Клинский Стефан объяснил, что изображение исторических личностей и событий давно является традицией при строительстве ритуальных сооружений. "Данная мозаика должна отразить присоединение Крыма в 2014 году", - отметил святой отец.

Однако, сам хозяин Кремля не считает своевременным появление мозаики со своим лицом в храме Минобороны. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, как передает Lenta со ссылкой на ТАСС.

"Когда ему доложили об этом, он улыбнулся. Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано", - передал слова Путина его пресс-секретарь.

Главноый храм Вооруженных сил России должен открыться 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Строительство церкви Минобороны началось в конце 2018 года по инициативе Шойгу. Она должна стать третьим по высоте православным храмом мира.

ТТХ главного храма армии России

Главный воинский храм России заложили в конце сентября 2018 года. Его высота вместе с крестом составит 95 метров. Диаметр главного купола составит 19,45 метров, по году окончания войны. Высота звонницы достигает 75 метров. Высота малого купола составит 14,18 метров - война продолжалась 1 418 дней и ночей. По предложению министра обороны Сергея Шойгу, в ступени при входе в храм хотели вмонтировать фрагменты малоценного оружия вермахта.

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