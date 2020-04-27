Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что о ни о каком саммите "нормандского формата" пока не может быть и речи из-за действий украинской власти и представителей Киева в Трехсторонней контактной группе.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Следующий саммит ("нормандской четверки" - Ред.) планировался на апрель в Берлине. Ни о каком саммите и речи быть не может. Все, что было согласовано в Париже, блокируется в работе контактной группы, в деятельности украинского парламента и правительства Украины по причине той позиции, которую занимают киевские власти", - сказал Сергей Лавров.

Напомним, что главы МИД стран "нормандского формата" 30 апреля планируют обсудить по видеосвязи минские договоренности по урегулированию на Донбассе. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас хотел бы посредством предстоящей видеоконференции "придать импульс" процессу урегулирования.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявлял, что, по его мнению, предстоящие переговоры глав МИД нормандской четверки вряд ли принесут результат.

Отметим, что украинская сторона ранее фактически поставила на паузу создание Консультативного совета, в которы бы вошли представители Украины и "ДНР/ЛНР", а также еще раз заявила о том, что в Конституцию не будут вносить изменения по особому статусу Донбасса.