В Украине участились протестные акции против закрытия рынков из-за карантинных мер, призванных остановить распространение коронавируса.

Так, в Черновцах предприниматели с местных рынков вышли к обладминистрации с требованием разрешить им работать в условиях карантина. Как пишет "Информационное агентство АСС", люди жалуются, что их продукты быстро портятся, и просят, чтобы им разрешили работать с соблюдением всех санитарных норм.

Кроме того, как сообщает "Укринформ", в городе Тульчин в Винницкой области предприниматели устроили предупредительную акцию под зданием горсовета и РГА из-за карантинных ограничений для бизнеса.

Протесты предпринимателей в Винницкой области. Фото: ukrinform.ru

Напомним, вчера стало известно, что под Херсоном местные фермеры перекрыли движение на Антоновском автомобильном мосту через Днепр. Протестная акция связана с закрытием оптового овощного рынка в Малых Копанях.

Также мы писали, что вчера предприниматели потребовали от украинских властей снять карантинные ограничения с 1 мая и грозят протестами.