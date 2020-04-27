Движение городского, пригородного и междугороднего транспорта в Украине могут возобновить уже с 12 мая - при условии соблюдения некоторых ограничительных мер.

Об этом в интервью "ЛІГА.Бизнес" сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок", - сказал Криклий.

По его словам, многое будет зависеть от того, какие показатели по распространению коронавируса будут в стране к 12 мая. При этом, вероятнее всего, будут введены сдерживающие ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.

"В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров - невыгодно. Выгоднее не летать", - сказал министр.

Что касается международного авиасообщения, то его, по мнению Криклия, пока нет смысла открывать, потому что на данный момент европейцы ограничивают въезд иностранных граждан.

"Я просто не понимаю, куда мы въедем. Проблем глобально не вижу. Единственное - пока у нас будет работать формат самоизоляции. Вы выехали, например, в Польшу. Вернулись - надо будет провести 14 дней в самоизоляции", - сказал Криклий.

Напомним, на прошлой неделе карантин в Украине продлили до 11 мая без обещанных послаблений.

Между тем, премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал поэтапный план снятия ограничений. В соответствии с ним, на 3-м этапе выхода Украины из карантина в стране снова заработает метро, однако только в режиме спецперевозок, также откроется междугороднее транспортное сообщение в пределах областей. Для этого 10 дней подряд число тех, кто излечился, должно вдвое или больше превышать количество новых случаев. При этом больницы должны быть заняты пациентами с коронавирусом менее, чем на 10%.