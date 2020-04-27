В Кабмине заявили, что руководителей таможни и налоговой уволили в том числе из-за плохих показателей по поступлению в государственный бюджет. В данный момент правительство отбирает "эффективные команды, которые реализуют работу в сложнейшее время".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"На последнем заседании Кабинет министров принял решение об увольнении глав Таможенной и Налоговой служб. Правительство приняло такие меры, ведь работа таможни и налоговой - это, прежде всего, вопросы экономической безопасности страны.

Здесь не может быть никаких оправданий. Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из-за коронакризиса", - сообщает премьер.

По словам Шмыгаля, просто увольнение топ-чиновников мало что изменит, поэтому нужны "решительные институционные изменения".

"Сама по себе замена руководства мало что меняет. Нужно более решительно внедрять институционные изменения. Сейчас Кабмин находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейший время ", - отмечает глава правительства.

Кроме того, сообщается, что правительство поддерживает создание Радой временной следственной комиссии по проверке информации о возможных злоупотреблениях в налоговой и на таможне за последние годы.

"Это (работа ВСК - Ред.) и есть реальный "аудит государства", который мы готовы проводить вместе с народными депутатами. В то же время, я призываю правоохранительные органы прозрачно провести расследование информации о возможных махинаций в таможенной и налоговой сферах. И поставить точку в этом вопросе", - резюмирует Шмыгаль.

Напомним, в прошлую пятницу, 24 апреля, Кабмин уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Также мы писали, что министр финансов назвал и. о. налоговой и таможенной службы взамен уволенным.