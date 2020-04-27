В посольстве Соединенных Штатов и Европейского союза заявили, что проведение конкурса на должности глав Государственной таможни и Государственной налоговой службы должно быть честным и конкурентным.

Об этом говорится на страницах посольств в Twitter.

"ЕС и США пристально следят за назначениями в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах. Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры", - говорится в сообщении.

Уточним, что оба текста абсолютно идентичны между собой.

Напомним, в связи с увольнением главы Гостаможни и Госналоговой службы, на портале государственных вакансий объявлен конкурс на должность главы Налоговой. Наиболее интересным в данной процедуре является то, что срок подачи документов был установлен рекордно маленький - один день. Сам конкурс состоится уже во вторник, 28-го. Что может указывать на то, что победитель конкурса уже заранее определен и сама эта процедура будет лишь формальностью.

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