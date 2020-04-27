Эпидемия коронавируса, к сожалению, внесла свои печальные коррективы в обычную жизнь. Многие страны Европы практически полностью остановили общественную жизнь. Не стала исключением и Украина.

Но несмотря на жесткие карантинные ограничения, на телеканале "Интер" решили не отказываться от идеи провести традиционный марш памяти ко Дню Победы. Правда, с учетом всех обстоятельств, в этом году марш, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне пройдет в режиме онлайн.

"Присоединиться к маршу памяти "Наш полк" может каждый на сайте polk.inter.ua или по телефону 0800501093. Звонки по всей территории Украины бесплатные. Также на сайте можно добавить историю своего родственника-фронтовика", - рассказали в пресс-службе канала.

Марш памяти онлайн "Наш полк" начался 25 апреля и продлится до конца дня 9 мая. Все это время к нему будут присоединяться люди. В эфире телеканалов Inter Media Group (в программе "Утро с Интером" и в традиционном марафоне "Наша Победа", который начнется в 07:00 9 мая) будут информировать зрителей о том, как проходит марш.

"Важно, чтобы в юбилейный год, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, марш памяти "Наш полк" обязательно состоялся, - говорит руководитель Inter Media Group и автор идеи проекта Анна Безлюдная. - Без марша памяти 9 Мая не будет самого главного объединяющего начала, которое для людей сейчас очень важно, особенно в нашей стране. Очень многие люди хотят выйти на марш, но, учитывая ситуацию с карантином, обычной возможности в этом году нет. Поэтому у меня родилась идея провести марш памяти "Наш полк" онлайн - в сети и с помощью телевизионного эфира. Дистанционно, но эффект присутствия будет сохранен. Нужно всегда находить любую возможность достигать цели и делать то, что считаешь важным. Марш памяти "Наш полк" в таком непривычном виде, но все же пройдет, - вот это важно. Мы призываем всех, кто празднует День Победы, кто разделяет нашу позицию, присоединяться к маршу памяти онлайн "Наш полк»". Присоединиться может любой человек, для кого это важно. Это покажет, что все равно мы идем, нас много, мы празднуем День Победы, для нас этот праздник важен и мы сохраняем его".

Марш памяти онлайн "Наш полк" стартовал в 00:00 25 апреля 2020 года. 75 лет назад в этот день войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов соединились западнее Берлина, завершив окружение группировки противника. Остатки гитлеровских войск были расколоты. Уже через неделю советская армия взяла Берлин. Кроме того, 25 апреля 1945 года произошла историческая встреча советских и американских войск на реке Эльба. Это была первая встреча союзников за годы войны.

"День Победы - это наш общий праздник, праздник народа-победителя, - говорит главный редактор телеканала "Интер" Антон Никитин. - Да, в этом году есть обстоятельства, которые делают праздник другим. Но все равно мы его празднуем вместе, и марш памяти онлайн "Наш полк" это подтверждает. В этом году он пройдет онлайн, а в следующем мы снова обязательно выйдем на улицы своих городов с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Мы призываем всех единомышленников присоединяться".

Ранее "Страна" сообщала, что блогер-депутат из "Слуги народа" раскритиковал попытки отменить День Победы.