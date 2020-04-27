Базу государственного ПриватБанка украли, а личные данные пользователей теперь продают за полсотни долларов.

Об этом сообщает ain.ua.

Так, один из них называется "Досье". Его уже закрыли. Второй же продолжает работу, однако его название не разглашается. За деньги человек может получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН.

Боты работали по одной и той же схеме, используя украденную базу "Привата". 10 запросов в нем стоят 50 долларов, 50 запросов — 100 долларов, 200 запросов — 200 долларов.

В самом банке уже признали утечку и заявили, что обратились в полицию.

"Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов", - сказали в банке.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська утверждает, что Игорь Коломойский с малой долей вероятности сможет вернуть себе ПриватБанк, даже если Рада во втором чтении не примет законопроект о регулировании банковской сферы.

Также "Страна" писала, что хозсуд Киева взыскал с "Приватбанка" 17,3 миллионов гривенв пользу компании "Арлан", которая принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.