Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака, который 26 апреля вечером ударил полицейского.

Об этом Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга 27 апреля, видео обнародовано в Facebook.

"Я уволил заместителя КГГА Владмира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что случилось вчера вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть. И в первую очередь тем, кто ее представляет. Извиняюсь перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение заместителя главы КГГА... Владимир Слончак должен отвечать по закону", - сказал Кличко.

Напомним, инцидент при участии Слончака произошел на улице Льва Толстого около 22:30 26 апреля. Патрульные за нарушение ПДД остановили автомобиль, за рулем которого была депутат Киеврады Людмила Костенко, а пассажиром - Владимир Слончак. Замглавы КГГА стал угрожать полицейским увольнением и бросаться на одного из них.

Полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.