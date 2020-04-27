Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает Кабинет министров и президента пересмотреть карантинные меры, введенные из-за коронавируса, и разрешить работать малому и среднему бизнесу.

Об этом Руслан Марцинкив сказал в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook.

"Обращаюсь к правительству и президенту - время пересмотреть требования и позволить ряду бизнеса работать и в городе Франковске, и в Украине, поскольку от этого зависит и жизнедеятельность страны и жизнедеятельность города", - сказал мэр.

По его мнению, на данный момент тенденция по количеству заболевших является хорошей, так как идет к уменьшению случаев.

"Считаю, что те решения, которые приняты постановлением Кабинета министров. - их надо пересматривать. Необходимо разрешать работать хотя бы продуктовым рынкам, магазинчикам, малому и среднему бизнесу", - добавил Марцинкив.

Также он подытожил, что открытие рынков должно проходить с соблюдением всех требований по дистанцированию.

Всего в Ивано-Франковской области - 761 случай заболевания (66 выздоровели), в том числе 30 новых случаев заболевания и 1 выздоровления за сутки.

Мэр Ивано-Франковска о смягчении карантинных мер в городе с 3:05

Напомним, Руслан Марцинкив во время оперативного совещания возмутился невыполнением своего поручения вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область, использовав слова "Почему не запаковали?" Как выяснилось, правоохранители лишь частично смогли выполнить распоряжение градоначальника.

Позже мы сообщили, что против мэра Ивано-Франковска открыли уголовное дело после его заявления о ромах.