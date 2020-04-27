В понедельник, 27 апреля, Большая палата Верховного суда Украины отложила рассмотрение дела о вкладах братьев Суркисов в "Приватбанке" из-за давления на судей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова представителя суда.

Как отмечается, сегодня было отложено рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины, Кабинета министров и "Приватбанка" на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in).

Кроме того, Верховный суд заявит в прокуратуру и Высший совет правосудия о давлении в этом деле.

Отметим, еще до начала судебного заседания Телеграм-канал "Политика Страны" сообщил, что вокруг этого дела много шума, так как многие считают, что решается вопрос чуть ли не об отмене национализации банка. Однако это не так по нескольким причинам:

Суркисы не оспаривают национализацию. Суркисы не оспаривают саму процедуру bail-in. Они оспаривают только тот факт, что они являются связанными лицами. То есть, всем остальным лицам, средства которых подпали под процедуру bail-in (а сумма там около миллиарда долларов), нужно отдельно судиться. Решение суда по Суркисам, конечно, может быть использовано как прецедент, но только в тех случаях, где обстоятельства аналогичные. Решение суда уже исполнено после вердикта апелляционной инстанции в сентябре 2018 года. То есть, миллиард Суркисам "Приватбанк" уже выплатил. Сейчас это решение оспаривается в порядке кассации. И если Верховный суд примет сторону Суркисов, то это просто окончательно зафиксирует статус-кво.

Напомним, в середине месяца национализированный "Приватбанк" проиграл дело по офшорным компаниям братьев Суркисов. Апелляционный суд Киева отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе постановление Печерского райсуда. Согласно ему, "Приватбанк" должен выплатить свыше $250 млн. Это деньги, которые во время национализации по bail-in конвертировали в акции банка. Они не стоили ничего, поскольку днепровский банк в ходе национализации купили за 1 гривну.

Ранее "Страна" подробно описывала суть судебной тяжбы Суркисов по поводу депозитов в "ПриватБанке" и реакцию на это МВФ.