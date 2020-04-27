По состоянию на утро понедельника, 27 апреля, число выявленных случаев коронавируса в Киеве возросло до 1220. За сутки Covid-19 обнаружили у 32 жителей столицы.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 27 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Двое из киевлян, у которых коронавирус выявили в течение последних суток - медики. Один случай за прошлые сутки оказался летальным.

За минувшие 24 часа, по данным Кличко, 11 женщин возрастом от 25 - 67 лет и 21 мужчина возрастом от 18 до 71 года. Среди мужчин, у которых подтвердили коронавирус, 20 семинаристов из Киево-Печерской Лавры. Одно человека в течение суток госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Всего, по данным Кличко, из 1220 случаев коронавируса в Киеве 23 оказались летальными, 60 человек выздоровели.

Напомним, по состоянию на утро 27 апреля общее количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 009 человек.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 27 апреля.