Эпидемия коронавируса больно ударила по украинским фермерам. Речь идет о решении правительства закрыть продовольственные рынки. После этого, цены на ранние овощи в украинских хозяйствах обвалились в 2,5-4 раза сразу же после Пасхальных праздников. Некоторые фермеры Закарпатья и Херсона в связи с отсутствием покупателей уже остановили сбор урожая. А те хозяйства, которые продолжают собирать овощи, говорят, что количество покупателей с каждым днем ​​уменьшается.

Об этом передает региональный аграрный центр "Шувар".

"В Украине исторически сложилось, что рынки выполняют очень важную роль в продаже отечественных овощей и фруктов. В стране только официально зарегистрированы десятки тысяч фермеров мелкого и среднего формата, все они сотрудничают с продуктовыми рынками или напрямую, либо через трейдеров. Система, которая была отработана десятилетиями и которая позволяла зарабатывать целой прослойке представителей аграрного бизнеса, сегодня почти не работает. Последствия все почувствовали очень быстро - цены на ранние овощи уже не покрывают стоимости их выращивания и уборки. То же ожидает и производителей ягоды", - рассказал Иван Федишин, директор "Шувара".

По данным аналитиков, по состоянию на 24 апреля 2 020 хозяйства Закарпатья и Херсонской области готовы продавать редиску по 3-4 грн / кг (0,10-0,12 EUR / кг), а цены на огурец обвалились до 7-8 грн / кг (0,24-0,27 EUR / кг). Это самый низкий уровень цен за всю историю независимой Украины по состоянию на конец апреля.

"Закрытие ресторанов и санаториев стало для нас первым и довольно болезненным ударом - эти заведения были одними из главных покупателей ранних овощей, особенно листовых салатов. С прошлой недели не работают продуктовые рынки, мы почти остались без покупателей. Печально смотреть на то, как гибнет урожай в теплицах, но мы не можем себе позволить дополнительные расходы, когда нет спроса вообще", - рассказал фермер из села Заречье Закарпатской области.

Напомним, директора оптовых рынков обратились к правительству с просьбой пересмотреть решение о закрытии продуктовых торговых площадок в связи с критической ценовой ситуацией в украинском сельском хозяйстве.

В Минэкономразвития пообещали в ближайшее время рассмотреть этот вопрос, и отработать механизм открытия рынков и порядок их функционирования в условиях карантина.

Напомним, Игорь Уманский рассказал Стране" о необходимых переменах в экономической политике, о последствиях эмиссии гривны и о реальных советах МВФ.