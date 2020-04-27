Следователи полиции Киева начали досудебное расследование по факту избиения заместителем главы КГГА Владимиром Слончаком патрульного, которое произошло вечером 26 апреля.

Об этом в Facebook сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что вчером 26 апреля в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение от патрульного полицейского о том, что при исполнении служебных обязанностей его ударил неизвестный мужчина.

"Выяснилось, что в ходе отработки территории района патрульные полицейские остановили автомобиль, поскольку водитель не включила фары в темное время суток. Во время общения патрульные заподозрили, что женщина управляет транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгере она отказалась. Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.

По данным полиции, после этого. во время оформлении админматериалов, из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

"Правоохранителя доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения", - сообщает полиция.

Напомним, утром глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что уже принял решение по своему заму Слончаку, который бросался на копов.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, как зам Кличко ночью напал на полицейских.