За прошедшие сутки, 26 апреля, коронавирусом в России заразились 6 198 человек, большая половина из которых - на территории Москвы. Общее число зараженных коронавирусом достигло 87 147 человек. Таким образом, Россия вышла на девятое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса, обогнав Китай.

Об этом свидетельствует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

Так, за сутки коронавирусом заразились 6 198 человек. Из них 3 524 россиян находятся на территории Москвы. На втором месте оказался Санкт-Петербург - 489 зараженных россиян. Выздоровели 7 346 россиян. Умерли от болезни 794 человека.

Напомним, днем ранее Россия установила антирекорд по количеству зараженных коронавирусом человек - 6 361.

Также "Страна" писала, секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход на плато по заболеваемости коронавирусом в стране ожидается в средине мая, а в июне ожидается ослабление.