На сегодня, 27 апреля, общее число выявленных в Вооруженных силах Украины случаев коронавируса составляет 64 человека, из них двое умерли, 18 выздоровели. 6 новых случаев зафиксировали в течение минувших суток.

Об этом в Facebook сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

"На 07:00 27 апреля в Вооруженных Силах Украины учтено 44 больных острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и отмечено 2 летальных случая",- сказано в сообщении.

Уточняется, что за последние 24 часа в украинской армии выявили шесть случаев Covid-19. Двоих новых инфицированных отправили в учреждения здравоохранения (ВМКЦ Северного региона). Еще четверо заболевших в Харьковской области лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На сегодня на изоляции находится 361 человек. А изоляция в ближайшие трое суток заканчивается у 117 человек.

Напомним, по состоянию на утро 27 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 009 человек.