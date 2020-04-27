Утром в понедельник, 27 апреля, центр Киева стоит в пробках. На Набережном шоссе автомобилисты по часу стоят в заторах.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, около 10:30 на Набережном шоссе образовалась масштабная пробка. Затруднен выезд на Подол.

А по данным сервиса GoogleMaps, заторы также образовались в районах Почтовой и Контрактовой площадей. Кроме того, затруднен проезд по бульварам Тараса Шевченко и Леси Украинки. Есть проблемы и с проездом по Северному мосту.

Пробка на Набережном шоссе. Фото: "Страна"

Пробки в Киеве 27 апреля. Скриншот: GoogleMaps

Напомним, Киев занял 12 место в мире и третье среди стран Европы в индексе движения транспорта в мегаполисах, склонных к пробкам на дорогах, за 2019 год.