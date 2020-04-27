Во время пандемии коронавируса президент России Владимир Путин живет и работает в своей резиденции в Ново-Огарево, откуда большинство рабочих мероприятий он проводит в формате видеоконференций. Лично к нему пускают только тех, кто прошел тест на Covid-19.

Об этом в интервью "Аргументам и фактам" сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также Песков опроверг слухи о том, что из-за коронавируса Путин укрылся в неком бункере. "Слухов всегда огромное количество и чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Впрочем, по словам Пескова, Путин действительно минимизировал количество очных контактов, хотя они и не исключены полностью. Во время переговоров и встреч президент РФ старается соблюдать дистанцию. Песков заявил, что сегодняшняя ситуация требует от Путина "ежедневной и даже ежечасной вовлеченности в работу всей государственной машины".

Те, кого лично пускают к Путину, должны пройти тест на коронавирус. По словам Пескова, это "люди в той или иной степени проверенные". Пресс-секретарь российского президента также подтвердил, что и сам Путин сдает тесты на коронавирус.

На вопрос, много ли седых волос ему добавила поездка Путина в больницу в Коммунарке в марте (где лечат пациентов с коронавирусом), пресс-секретарь президента признал: "Конечно, мы все за него волновались, но он был в сопровождении очень опытных вирусологов".

"Даже несмотря на то, что главный врач (этой больницы - Ред.) Денис Проценко впоследствии все-таки "поймал" этот коронавирус (слава Богу, он уже поправился и снова на ногах), но в тот момент президент был надежно защищен от инфицирования", - сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, Песков также заявил, что президент Путин встал на путь становления вирусологом.