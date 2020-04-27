По состоянию на понедельник, 26 апреля, Черновицкая область вырвалась в лидеры страны по количеству зараженных коронавирусом - здесь уже 1 375 больных.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения у себя на странице в Faacebook.

Так, первой является Черновицкая область - 1 375 человек. Дальше идет Киев (1 220), Ивано-Франковская область (761), Тернопольская (612) и Киевская области (570).

В Ровенской области 522 зараженных, в Винницкой области 398, Закарпатской - 375, Львовской - 358, Житомирской - 351, Кировоградской - 337, Днепропетровской - 310, Черкасской - 267, Волынской - 254, Одесской - 240, Запорожской - 204, Харьковской - 196.

Меньше всего зараженных в Луганской области (29), Черниговской (35) и Донецкой областях (52).

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 26 апреля, в Украине зафиксировано уже 9 009 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 25 апреля, этот показатель составлял 8 617 случаев. Новых случаев за сутки - 392.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и планета сражаются с пандемией коронавируса.