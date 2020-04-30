В мае в Украине введут пошлины на российский уголь, пересчитают субсидии и пенсии, украинцы получат два дополнительных выходных 1 и 9 мая. Но больше всего всех волнует вопрос, отменят ли карантин.

Собрали информацию, что изменится с 1 мая.

Конец карантина?

Кабмин продлил карантин до 11 мая. После этого возможны два варианта: его вновь продлят либо поэтапно начнут отменять ограничения.

Власти уже назвали два условия, при которых карантин отменят: стабилизация количества новых случаев за сутки (на протяжении 10 дней не должно быть колебаний между суточными показателями больше 5%) и чтобы больницы были заполнены больными с коронавирусом не более,чем на 50% (в конце апреля они были заполнены на 10% - Ред.).

Ограничения обещают начать снмиать в пять этапов. Начнут с разрешения гулять в парках и скверах, откроют автомойки, велопрокат, веломагазины, разрешат торговать на вынос кофейням, заработают адвокаты и нотариусы. Далее обещают вернуть к жизни сферу обслуживания, возобновят занятия в выпускных классах, откроют спортклубы и фитнес-центры, отели, непродовольственные магазины.

Транспорт, ТРЦ и кинотеатры заработают только на третьем этапе. Метро - на четвертом (когда количество несвязанных между собой новых случаев заболевания в сутки будет не более 5 на область). Кстати, Виталий Кличко уже заявил, что в мае метро в Киеве точно не заработает.

При этом уже в конце апреля наметились отступления от этого плана. Так, власть под давлением предпринимателей досрочно открыла рынки. Также начали звучать заявления о том, что могут с 12 мая пустить часть транспорта - например, междугороднего.

В Киеве тоже озвучили планы майских смягчений по карантину. С 12 мая могут разрешить работу небольших непродовольственных магазинов, салонов красоты, ателье, кофеен с работой на вынос, парков и скверов, а также ларьков - но с запретом есть или пить возле них (то есть опять же - только на вынос).

Но все это, повторимся, лишь в том случае, если не будет резкого роста числа заболевших.

Новая оплата коммунальных

С 1 мая вступают в силу некоторые положения закона "О жилищно-коммунальных услугах". Например, разделение платежек за услуги.

Поясним на примере холодной воды. Одна квитанция - за собственно воду. Вторая - абонплата, третья - за проверку счетчика и четвертая - за обслуживание счетчика.

Правда, пока точно неизвестно, будет ли все это прописано в единой квитанции или в разных.

Также закон предусматривает введение должности управдома там, где его не было. Их выбирают жильцы, но аттестуют - власти. То есть могут влиять на выбор управляющего. По идее выбрать управдома должны были уже все дома до мая.

Третья новация - за долги будут насчитывать пеню и смогут отключать от услуг (кроме электричества и газа).

Четверое - за услуги, которые оказываются плохо, можно будет или не платить или платить меньше. Правда, это придется доказывать ничуть не меньше, чем ранее. В общем норма достаточно декларативная - украинцы могли всегда пересчитать цену комуслуг через суд.

Пошлины на российский уголь

С 1 мая Украина введет 65% пошлину на импорт энергетического угля из России. Пошлина не распространяется на импорт антрацита, битуминозного, коксующегося и другого угля для использования в металлургической и коксохимической промышленности.

В феврале Владимир Зеленский поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды ограничить импорт угля и электроэнергии. Кабмин собирался ввести пошлину на импорт российского угля с 15 апреля, но позже решение отсрочили. Об электроэнергии в нем не говорится.

Ранее мы писали, что запрет на импорт угля и электроэнергии из России лоббирует Ринат Ахметов. В тоже время, в них заинтересован другой олигарх Игорь Коломойский. Об их борьбе можно прочитать подробнее в материале "Страны".

Индексация пенсий

С 1 мая стартует автоматическая индексация пенсий, которую пенсионеры ждали еще в марте, а власти планировали отложить до сентября. Из 11,3 млн украинских пенсионеров индексация коснется 8 млн.

Если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом всех надбавок, целевой денежной помощи и прочего менее 2100 гривен, таким лицам начислят доплату в размере недостающей суммы.

То есть размер минимальной пенсии повышается с нынешних 1,7 тысячи до 2,1 тысячи гривен – до прожиточного минимума. При этом на "подтягивание" пенсии к прожиточному минимуму могут рассчитывать только пенсионеры, у которых есть достаточный страховой стаж (не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Для тех, у кого пенсия выше 2100 гривен, индексация будет произведена путем умножения на коэффициент 1,11.

Подробнее о том, как пересчитают пенсии, читайте в нашем материале.

Перерасчет субсидий

В мае проведут автоматический перерасчет субсидий на неотопительный сезон. Получателям не нужно будет посещать органы соцзащиты для этого.

Тем, кто оказался без работы во время карантина, разрешили оформлять субсидии без учета прошлой зарплаты, а из расчета компенсации, получаемой по системе соцстрахования.

Для этого нужно обратиться в Центр занятости и зарегистрироваться в качестве безработного. И если у других членов семьи нет существенного дохода, потерявший работу сможет рассчитывать на субсидию.

Автоматические штрафы отменяются

С 1 мая должна была вступить в силу система видеофиксации административных правонарушений. До этого она работала в режиме предупреждения.

Правда, за два дня до вступления нововведения в силу, в МВД сообщили, что переносят запуск автоматической фиксации нарушений ПДД. Он стартует уже после окончания карантина.

Система видеофиксации будет работать следующим образом:

Камера зафиксирует превышение скорости, после этого патрульный на компьютере выявит нарушителя по номерам, выписанный админпротокол отправят по почте и продублируют в электронный кабинет водителя. После этого водитель сможет ознакомится с фото нарушения, узнать место и время, пересмотреть видео, когда его автомобиль нарушил правила. Если за рулем был не водитель - административный штраф оплачивает нарушитель.

За превышение скорости нужно будет заплатить 510 грн штрафа, за уезд с места ДТП - 255 грн с лишением прав на полгода, если автомобилем управляет лицо без прав - 510 грн, остановка или стоянка на местах для инвалидов - 1070 грн, превышение скорости на 20 км/ч - 255 грн, езда на красный свет- 425 грн.

Выходные в мае

В мае в Украине 12 выходных дней и 19 рабочих. В связи с праздниками 1 и 9 мая, в мае будет два долгих уикенда по три дня. Это 1, 2 и 3 мая, а также 9, 10 и 11-е.

Детальнее о выходных на майские праздники "Страна" рассказывала в материале Сколько выходных будет в мае.

Как работают банки на майские праздники

В мае из-за праздников отделения банков не будут работать 1 мая (пятница) и 11 мая (понедельник). "Новая почта" работу не приостанавливает.