"План Шмыгаля" по очень постепенному выходу страны из карантина устроил далеко не всех.

Украинский малый бизнес требует снимать ограничения уже с 1 мая и грозит власти майданом. А фермеры, которые прямо сейчас не могут сбыть урожай из-за закрытия рынков, уже начинают перекрывать дороги.

На фоне этой напряженности власти начали делать заявления, что карантин могут отменить и быстрее. Так, в Офисе президента сегодня заявили, что могут открыть рынки решением Кабмина на заседании в среду (при том, что ранее по плану их вообще планировали открыть на одном из последних этапов).

То есть угрозы протестов уже принесли конкретные результаты. Ведь тысячи украинских предпринимателей вряд ли переживут еще месяц-два карантина, которые запланировало правительство. Тем более, что для крупного бизнеса послабления действуют уже сейчас. Что еще более раздражает малых и средних предпринимателей.

"Страна" разбиралась, будут ли массовые протесты и пойдет ли власть на досрочное смягчение мер.

Когда планируют снимать карантин с бизнеса

Базовой датой начала смягчения заявлено 11 мая. А отсчет стартует с 1 мая - это следует из плана Кабмина по снятию карантинных мероприятий.

С 1 по 10 прирост числа заболевших коронавирусом не должен превышать 5% от общего числа выявленных случаев (к слову сегодня, по официальным данным, он оказался ниже этой отметки). Тогда власти после 11 мая введут первый этап снятия ограничений - открытие парков, скверов, магазинов непродовольственных товаров, части кофеен, автомоек, веломагазинов и проката. А также нотариусов и адвокатов.

Отметим, что магазины непродовольственных товаров в лице того же "Эпицентра" прекрасно работали весь карантин. Равно как и кофейни в центре Киева, которые находились в закрытых помещениях (например, ларьках или магазинах). Автомойки, особенно с самообслуживаением, тоже не закрывались.

Дальше идут 4 следующих этапа, когда постепенно снимаются ограничения и в других сферах. По каждому - свое требование, когда в течение 10 дней должен улучшаться или не падать тот или иной показатель.

Детально мы разбирали последовательность здесь. Также она представлена на инфографике, которую публиковал Кабмин.

Проанализируем этот план с точки зрения малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей по всей Украине.

Первый этап. Итак, повторимся, есть высокая вероятность того, что в середине мая частично откроются парикмахерские, спа-салоны, кофейни, которые могут работать на вынос, автомойки, веломагазины и прокат, а также магазины, которые не торговали продуктами.

По крайней мере, требования к такому открытию (в первую очередь прирост числа заболевших ниже, чем 5%) пока выглядят выполнимыми.

Второй этап. Дальше идет пункт, при котором количество выявленных заболевших должно в течение 10 дней ежедневно снижаться, а число излечившихся - расти. Когда наступит этот этап - непонятно. Пока статистики с устойчивым снижением-повышением в Украине нет. Но можно предположить, что это произойдет в середине-конце мая, с наступлением теплой погоды.

В этом случае власть обещает открыть заведения общепита с обслуживанием только на вынос. То есть опять же - то, что уже и так работало именно в таком режиме: вынос и доставка. В чем тогда послабление - непонятно.

А вот, что интересно - уже на втором этапе откроют спортзалы и фитнес-центры. Причем их откроют раньше, чем спортплощадки на улице, что вообще нелогично: ведь в помещении заразиться проще. Но пусть хотя бы так.

Также на втором этапе открывают отели. Тоже не очень понятная история - учитывая, что туристов нет, а также заблокированы междугородние перевозки. Но видимо власти хотят хоть как-то оживить отельный бизнес на туристических направлениях (Одесса, Львов, Карпаты), чтобы туда могли ездить те, кто имеет свою машину.

Другой вопрос - а захотят ли люди ехать на тот же запад страны, где коронавирус бушует сильнее?

Но зафиксируем: полноценной работы тех же ресторанов в мае скорее всего ждать не стоит. Как и открытия транспорта, без которого бизнес полноценно вообще запуститься не сможет - даже если весь начнет работу. То есть этот пункт плана по снятию карантина вряд ли существенно поправит ситуацию с падением доходов.

Третий этап. При нем число излечившихся на протяжении 10 дней должно превышать количество новых заболевших. Судя по статистике, до этого еще очень далеко. Прирост новых случаев коронавируса в день сейчас - в районе 400-500. А излечившихся - порядка 50-100 в сутки.

Дело в том, что показатель выздоровевших уже не зависит напрямую от карантина. Он касается лишь качества медобслуживания в стране. А оно в Украине весьма низкое.

Показательно, что раньше других начали выкарабкиваться из карантина страны с высоким уровнем медицины - Австрия, Израиль, Германия. А у нас до недавнего времени умерших было больше, чем излечившихся - хотя общемировая статистика была обратной.

То есть пока не видно даже тенденций к третьему этапу. Он предусматривает открытие ТРЦ (без развлекательных зон), театров и кино, хостелов, санаториев, домов отдыха, и ресторанов с посетителями. А также - междугороднего транспорта (но только в пределах областей).

Последний фактор - это плюс для жителей глубинки, которые смогут наконец завозить сельхозпродукцию в областные центры. Особенно, если все-таки откроют рынки.

Но пока сложно сказать, когда наступит третий этап снятия каратнина. Вряд ли раньше июня.

Четвертый этап. Условие для его наступления: количество новых случаев - менее пяти на область. Это пока тоже очень далекие перспективы. Сейчас прирост в охваченных эпидемией областях - по 30-50-100 человек в день. То есть число заболевших там должно упасть в 10-20 раз.

На этом этапе откроют уже полностью весь общественный транспорт и ТРЦ, стоматологию (которая по факту работает и сейчас) и почему-то снова - спортзалы и фитнес-центры, который "открыли" уже в пункте №2 "плана Шмыгаля".

Ориентировочно данный этап может наступить к концу июня.

Пятый этап - снятие всех ограничений. Основание - единичные случаи коронавируса, вызванные тем, что в страну попадают новые заболевшие.

Итак, подведем итог. Малый бизнес власть планирует запускать позже, чем крупный, который и так в общем-то работает (супермаркеты, торговые сети, оптовики).

При этом рынки, как видим, в первоначальном плане вообще не упоминались, но по логике их открытие могло произойти не ранее четвертого, а то и пятого этапа. При этом не забывая открывать ТРЦ и фитнес-клубы. И совсем не закрывая супермаркеты, которые от рынков вообще мало чем отличаются.

Это и стало причиной протестов малого бизнеса в стране.

5 требований или майдан по все стране

Вчера заострили проблему херсонские фермеры. На въезде в Херсон около 300 аграриев вышли на акцию протеста. Они возмущены закрытием рынков на карантин, что лишило их заработков.

Люди перекрыли въезд на мост, который ведет в Херсон - непрерывно переходя "зебру". Один из фермеров привез в фургоне и выбросил на проезжую часть огурцы, которые некуда сбывать.

Аграриев возмущает, что в область ввозят свои товары крупные торговые сети, а местные производители не могут ничего продать. Они потребовали, чтобы власть, если не может открыть рынки, организовала закупку сезонных товаров у них - но по приемлемым ценам.

Губернатор Херсонщины в ответ на митинг пообещал обсудить проблемы аграриев... на интернет-форуме.

"Наша команда совместно с чиновниками работает над планом антикризисных экономических мер, которые бы предоставили дополнительный импульс развития экономики после карантина, а также поддержали бы бизнесменов и предпринимателей во время карантина. Об этом мы, в частности, будем говорить во вторник 28.04 на интернет-форуме Tavrian Online Horizons", - заявил Юрий Гусев.

Также он пригрозил фермерам ответственностью за нарушение карантина.

Недовольны и фермеры Днепропетровской и Запорожской областей. Тем, кто вырастил овощи в теплицах, придется выбрасывать их тоннами. Перекупщики не покупают у них овощи, так как сами не знают, смогут ли потом куда-то их сбыть. Из-за этого фермеры вывозят овощи в придорожные посадки и поля, чтобы они там сгнивали.

Государство этой проблемой вообще не занимается, сбыт наладить не помогает.

Вот, как протестовали на днях в Кривом Роге - на родине президента Зеленского.

То есть, закрытие рынков нанесло очень сильный удар по небольшим агрохозяйствам, которые специализировались на выращивании овощей.

И это уже привело к тому, что цены на ранние овощи в украинских хозяйствах обвалились в 2,5-4 раза. А некоторые фермеры Закарпатья и Херсона в связи с отсутствием покупателей уже остановили сбор урожая (подробнее можно прочитать здесь).

Впрочем, крайне тяжелая ситуация не только для аграриев, но и для огромного числа других предпринимателей, которые вынуждены закрыться из-за карантина. А это почти вся сфер услуг.

Вчера ассоциации предпринимателей потребовали снять карантин уже с 1 мая, иначе грозят майданом.

Как заявил глава Всеукраинской организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич, основных требований пять.

С 1 мая 2020 года, снять ограничения и запустить весь бизнес страны, при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований.



На законодательном уровне снять налоги с бизнеса, которому было запрещено вести предпринимательскую деятельность в период карантина.



Ввести мораторий на проверки бизнеса к проведению реформы контролирующих органов.



Отменить фискализацию микропредпринимательства и криминальный "кэшбэк", который введен нормами законов 128-их и 129-их, путем принятия законопроектов 2644, 2645.



Введение льготного кредитования для микробизнеса с однозначными, простыми и четкими условиями выдачи".

"Хватит врать и заниматься вымогательством, достаточно прикрываясь борьбой с вирусами, служить олигархам и наживаться на страданиях украинцев. Ты толкаешь людей в пропасть бедности и голод! Ты помогаешь олигархам и транснациональным компаниям получать сверхприбыли, в то время, как миллион ФЛП (физлиц-предпринимателей - Ред.) потеряли возможность содержать себя и свои семьи", - пишет Доротич.

Бизнесмены пригрозили акциями протеста, если требования не выполнят.

"В противном случае мы будем инициировать широкомасштабные, общеукраинские акции протеста со всеми другими слоями общества, которых предали (аграрии, фермеры, ветераны, социальные работники). Мы настроены отстоять свое право на жизнь, и право на работу любым способом", - резюмирует Доротич.

К требованиям ФОПов уже присоединяются и отдельные облсоветы.

"Малый бизнес надо открывать как можно быстрее. Из-за карантина у людей закончились деньги. Мы определим режим работы, который мог бы быть совместимым с режимом карантина - соблюдение дистанции в торговых помещениях, защитные средства и другое", - написал в Телеграм глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник.

Власть намекает, что откроют раньше

Интересно, что после угроз предпринимателей и начала акций протеста по всей стране, власти дали понять, что отменить карантин могут и быстрее, чем по "плану Шмыгаля".

"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал вчера вечером замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

Насколько стремительное - чиновник не уточнил. Оставляя широкое поле для толкования своих же слов. Однако было очевидно, что сказано это было после возмущений и угроз аграриев и малого бизнеса.

А сегодня глава Минфинфраструктуры Владислав Криклий сделал еще более сенсационное заявление - что транспорт могут, перепрыгнув через все этапы, открыть вообще с 12 мая. Хотя по плану Шмыгаля, это было бы возможно в лучшем случае с лета.

"Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок", - сказал Криклий.

По его словам, многое будет зависеть от того, какие показатели по распространению коронавируса будут в стране к 12 мая. При этом, вероятнее всего, будут введены сдерживающие ограничения: маски, термоскрининг, а в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.

Наконец, главное - в Офисе президента сегодня заявили, что рассматривается возможность открыть 280 крытых продовольственных рынков по всей стране. А Кабмин подтвердил, что вопрос рассмотрят на заседании в среду, чтобы начать запускать рынки уже до конца недели.

Впрочем, ждем конкретных действий. А пока очевидно, что базовый план правительства запустит экономику страны в лучшем случае через месяц-полтора. И в нем, как мы уже видели, масса необъяснимых моментов: например, фитнес-клубы и ТРЦ открываются раньше, чем рынки (если завтра не будет принято решение об их запуске). Что явно дискриминирует малый бизнес в сравнении с крупным.

Поэтому представители бизнеса говорят, что необходим какой-то более реалистичный и справедливый план по выходу из карантина.

"Обещанный 25 апреля пик эпидемии так и не наступил. По информации Премьера Шмигаля ресурс больниц под Коронавирус используется на 10%. Это его прямая цитата.

Если заражения находятся в нормальных значениях, а палат интенсивной терапии ещё с запасом хватает, зачем закрыли рестораны, кофейни и рынки?

Почему продавать редиску опаснее на рынке, чем, например, в закрытом супермаркете?

Почему нельзя организовать рынки, временно, на территории стадионов, чтобы соблюдалась социальная дистанция?

Чтобы фермеры не несли убытки, которые могут стать для них банкротством? Каждый день антракта экономики жёстко бьёт по предпринимателям. Выруливать предстоит им", - пишет бизнесмен Евгений Черняк.