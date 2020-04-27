В субботу, 2 мая, киевские предприниматели планируют провести благотворительный званый ланч, чтобы поддержать украинских медиков, которые борются с коронавирусом, и обратить внимание власти на проблему безработицы, возникшей из-за карантина.

Об этом в Facebook сообщил совладелец сети ресторанов Tarantino family Дмитрий Федотенков.

"Дорогие друзья, хочу анонсировать беспрецедентную акцию на 2 мая. В этот день, в 16:00, мы, группа неравнодушных столичных предпринимателей, планируем открыть большую летнюю террасу в сквере перед центральным входом Офиса президента. В том месте, где был когда-то каток", - написал Федотенков.

По его словам, в планах организаторов благотворительной акции - устроить званый ланч для всех, кто хочет поддержать украинских медиков.

"Все мирно, чинно и респектабельно, с соблюдением режима карантинных ограничений. Все продумали до мелочей. Гости смогут заказать еду от лучших шеф-поваров столичных ресторанов. Посидеть за уютными столиками на расстоянии два-три метра. Специально обученные курьеры в одноразовой посуде донесут еду до столов клиентов. Все будут в масках. У кого нет - выдадим на входе, антисептики - в ассортименте. Кто захочет посидеть в костюме химзащиты, обеспечим. Пару штук у нас есть", - сообщил Дмитрий Федотенков.

По его словам, платить гостям ланча необязательно, но можно оставить чаевые, которые пойдут на поддержку борьбы украинских врачей с коронавирусом. Впрочем, это не единственная цель мероприятия. Организаторы также хотят привлечь внимание власти к проблемам украинских рестораторов.

"Благотворительная акция преследует несколько целей, одна из которых - привлечь внимание к теме борьбы с безработицей. Вы знаете, что итогом карантина стали 1,2 млн безработных только по отрасли ресторанного бизнеса. Мы хотим открыть летние террасы, но нас не слышат. Надеемся, что услышат. А заодно откатаем схему открытия летних террас и надеюсь пообедаем с президентом. Для гаранта будет кальян. Дыня с мятой", - написал Федотенков.

Также он сообщил, что организаторы уже подали заявку на проведение акции в Киевскую городскую государственную администрацию и ждут ответ.

"Гарантируем, что количество людей, скоплённых на один квадратный метр в одном месте будет точно меньше, чем в "Эпицентре", - сообщил Дмитрий Федотенков.

Напомним, ранее украинские предприниматели уже потребовали от власти с 1 мая 2020 года снять ограничения и запустить весь бизнес страны - при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований. Иначе они грозят акциями протеста.

Отметим, что на прошлой неделе Кабмин официально продлил карантин в Украине до 11 мая. При этом - без анонсированных послаблений.

Позже премьер Денис Шмыгаль обнародовал поэтапный план выхода страны из карантина. Исходя из него, залы общественного питания снова смогу принять посетителей только при условии, что 10 дней подряд число выздоровевших от коронавируса в Украине превышает количество новых случаев. При этом больницы заняты пациентами с коронавирусом менее, чем на 10%.