Секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход на плато по заболеваемости коронавирусом в стране ожидается в средине мая, а в июне ожидается ослабление.

Об этом он рассказал в интервью изданию "АиФ".

"Мне кажется, что все это не будет продолжаться дольше. Давайте посмотрим на такие страны, как Италия, Испания. Динамика более или менее сопоставимая. Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца. И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче", - сказал он.

При этом Песков уверен, что тяготы нынешней ситуации быстро забудутся всеми, кроме тех, кто потерял из-за болезни родных и близких.

"Они, конечно, не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьёзно переболел. И ещё, каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни", - подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на 26 апреля количество зараженных коронавирусом в России увеличило 6361 россиян. Общее число зараженных составляло 80 949 человек.

Также мы сообщали, что днем ранее у 71 сотрудника ракетно-космической отрасли в России выявили коронависную инфекцию.