Япония в связи с коронавирусом вводит запрет на въезд гражданам еще 14 государств - включая Украину, Россию и Беларусь.

Об этом со ссылкой на премьера страны Синдзо Абэ сообщает Kyodo.

"Япония закроет возможность въезда путешественникам из еще 14 стран, включая Россию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, для усиления контроля над своими границами, чтобы сдержать распространение коронавируса", - сообщил Синдзо Абэ.

Другие страны, на которые распространяется запрет на въезд, - Антигуа и Барбуда, Барбадос, Беларусь, Джибути, Доминиканская Республика, Кувейт, Оман, Перу, Катар, Сент-Китс и Невис, Украина. Общее число стран, из которых запрещен въезд в Японию, возросло до 87.

При этом японское правительство не рекомендует гражданам своей страны путешествовать за границу в принципе: уровень запрета на выезд подняли до второго, высшего уровня.

Кроме этого, глава японского правительства утвердил продление приостановки выдачи виз всем иностранцам до конца мая.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Японии, несмотря на близость к родине коронавируса - Китаю, не видят смысла в тотальном карантине - в основном из-за экономических причин.