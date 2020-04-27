ВСУ показало новые кадры с испытания ракеты "Ольха-М"
В Генеральном штабе ВСУ показали кадры с государственного испытательного полигона, где прошли летные испытания украинской ракеты "Ольха-М".
Соответствующие кадры были опубликованы на странице генштаба в Facebook.
"При активном участии специалистов Вооруженных Сил Украины продолжается последовательная реализация украинской ракетной программы. На Государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты "Ольха-М", - говорится в сообщении.
Уточним, что "Ольха-М" является реактивной 300-мм ракетой с максимальной дальностью свыше 100 км.
Государственное испытание ракеты Ольха-М. Видео: facebook.com/GeneralStaff.ua
Ранее мы писали о предыдущем испытании "Ольхи-М", которое проходило на днях в Одесской области.