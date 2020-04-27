В Генеральном штабе ВСУ показали кадры с государственного испытательного полигона, где прошли летные испытания украинской ракеты "Ольха-М".

Соответствующие кадры были опубликованы на странице генштаба в Facebook.

"При активном участии специалистов Вооруженных Сил Украины продолжается последовательная реализация украинской ракетной программы. На Государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты "Ольха-М", - говорится в сообщении.

Уточним, что "Ольха-М" является реактивной 300-мм ракетой с максимальной дальностью свыше 100 км.

Государственное испытание ракеты Ольха-М. Видео: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ранее мы писали о предыдущем испытании "Ольхи-М", которое проходило на днях в Одесской области.