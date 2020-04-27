В понедельник, 27 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на уровне 27,1441 грн, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс доллара к гривне установлен на уровне: 27,1441 грн. При этом курс доллара 24 апреля был установлен на уровне 27,0137 грн.

Евро сегодня подорожал на 19 копеек - до 29,3306 грн. А в пятницу, 24 апреля, он стоил 29,1383 грн.

Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что банкиры ждут новых гривневых вливаний и прогнозируют подорожание доллара на текущей неделе. Оно будет зависеть от объемов возмещений по НДС, которые Госказначейство будет перечислять предприятиям.